Российский мультфильм набрал 100 миллиардов просмотров на YouTube

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube за 10 лет

Российский мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на YouTube за 10 лет присутствия на сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе компании Animaccord, передает ТАСС.

Как отметили в компании, пять каналов мультфильма — английский, испанский, русский, португальский и украинский — получили бриллиантовые кнопки YouTube. Как отметила глава платформы в России Анна Данишевская, мультсериал стал примером проекта, который приносит реальную пользу создателям контента и зрителям. «Через нашу платформу Animaccord сделал российскую анимационную индустрию значительно более известной и объединил детей и родителей со всего мира», — добавила она.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В июле 2020 года оно вошло в пятерку самых любимых детских брендов в мире. В августе сериал «Маша и Медведь» возглавил рейтинг самых популярных детских передач для дошкольного возраста в мире.