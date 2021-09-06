Лавров призвал вернуть Ногинску название Богородск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал возвращения Ногинску исторического имени — Богородск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга.

«Я детство провел под Москвой. Есть такой город Ногинск, который раньше назывался Богородск. И я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему», — заявил министр. По его словам, руководство Московской области получает пожелания на этот счет.

Он также ответил на вопрос, что значит для него родина. По его словам, «это родные, предки, родители, их родители» и «отчий дом».

Министр добавил, что желание прикоснуться к истории — это тоже ощущение родины. Он рассказал, что в Ногинске у него похоронены дедушка, бабушка и их родители. «Я приехал в Москву, когда мне было лет десять, в третьем классе. Но каждые выходные ездил туда. К сожалению, дом сгорел, и сейчас мы с моими родственниками усилия объединяем, выкупили участок и хотим там такой же деревянный дом построить, который будет напоминать нам об этом», — поделился Лавров.

Также на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, министр заявил, что российское государство не собирается силовыми методами защищать русскоязычное население в соседних странах. «Но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем. Делаем это и в Совете Европы, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подразделениях, которые занимаются проблемами нацменьшинств в ООН. Особенно в работе с нашими европейскими коллегами, включая Евросоюз как наднациональное образование», — сказал глава МИД.

