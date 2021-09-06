Раскрыты подробности произошедшего с задержанной в Белоруссии россиянкой

Знакомый россиянки Ирины Викхольм, задержанной в Белоруссии по подозрению в клевете на президента Александра Лукашенко, рассказал о случившемся. Его цитирует «Газета.Ru».

По словам Владимира Леконта, Викхольм проживала в Белоруссии нелегально. При этом россиянка все же собиралась покинуть республику и уже отправила часть своих документов в Россию.

«По законам Белоруссии, тем, кто проживает больше трех дней, положено прийти и отметиться. Она не отмечалась. После известных событий в Белоруссии 27 мая к ней пришел начальник миграционной службы и спросил ее, как давно она живет в стране и почему не приходила отмечаться (23 мая бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали в Минске после вынужденной посадки самолета — прим. "Ленты.ру")», — отметил собеседник издания.

Затем начальник миграционной службы назначил россиянке встречу, после которой она перестала появляться в соцсетях. По словам Леконта, он и еще один знакомый Викхольм пытались узнать, что с ней произошло. Для этого они обращались в Следственный комитет Бреста и Следственный комитет Белоруссии. Кроме того, они просили помощи у правозащитной организации «Весна» и Палаты адвокатов, но получить ответа мужчинам не удалось.

Позже с ними связалась некая Ирина, представившаяся подругой пропавшей россиянки, и попыталась узнать что-либо о ней. Леконт убежден, что звонившая была сотрудницей правоохранительных органов Белоруссии.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Викхольм было направлено в суд. Ее обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, позорящих Лукашенко. В материалах дела указано, что 23 мая она разместила в Twitter пост с изображением белорусского президента и словами о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Свою вину она не признала.

Пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев заявил, что россиянку поместили в СИЗО в Бресте. Дипломат подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая консульская помощь.