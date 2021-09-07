BMW потратилась ради соперничества с Tesla

Растущий спрос на электромобили вынудил немецкого автопроизводителя BMW увеличить заказы на аккумуляторы. Как сообщает Bloomberg, компания заключила контракты на поставку батарей на 20 миллиардов евро (23,8 миллиарда долларов). Этот показатель почти в два раза превышает прошлогодний, когда траты на аккумуляторы составили 12 миллиардов евро (14,2 миллиарда долларов). На такой шаг автогигант пошел ради соперничества с Tesla.

По словам гендиректора Оливера Ципсе, батареи предназначены для седанов i4, внедорожников iX и других моделей, которые BMW будет производить до 2024 года. Компания планирует начать переход на аккумуляторы нового поколения в 2022 году. По словам Оливера Ципсе, BMW увеличивает производство электромобилей ради того, чтобы не отставать от тенденций на рынке.

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Автокомпании, уже пострадавшие от острой нехватки полупроводников, теперь внимательно следят за наличием необходимых для производства компонентов и выявляют уязвимые места в своих цепочках поставок. Чтобы перейти от машин на горючем топливе к электромобилям, автопроизводителям необходимо иметь доступ к аккумуляторам и сырьевым материалам, таким как кобальт и никель.

Компания Tesla — основной соперник BMW на рынке электрокаров — даже заключила сделки с горнодобывающими предприятиями на поставку металла.

Растущий спрос на электромобили — хоть и основная, но не единственная причина, по которой компании перестраивают свои производства под новые модели автомобилей. На автопромышленность давят и экологические организации, которые требуют прекратить выпуск машин на горючем топливе к 2030 году. Greenpeace обвинила крупнейших немецких автопроизводителей, в том числе и BMW, в загрязнении планеты и пригрозила им судебными исками, если они не пойдут на соглашение с организацией.