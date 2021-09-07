Женщина раскрыла простой способ придать белью приятный запах после стирки. Соответствующий ролик появился в закрытом Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips («Советы мисс Хинч по уборке»).

На размещенных в сети кадрах пользовательница сети, имя которой не указано, взяла несколько губок для мытья посуды и разрезала каждую из них на две части. После этого она положила их в пластмассовый контейнер, затем залила кондиционером для белья и водой в пропорции один к одному.

Женщина объяснила, что пропитанные раствором губки следует тщательно выжать и отправить в сушильную машину вместе с бельем. По ее словам, одежда впитает в себя аромат кондиционера и будет приятно пахнуть. Отмечается, что после процедуры сушки губки необходимо снова положить в раствор для последующего повторного использования.

В августе блогерша раскрыла причину неприятного запаха белья после стирки. На размещенных в сети кадрах Лиэнн (Leanne) объяснила, что неприятный запах от одежды может возникать из-за использования недостаточного количества стирального порошка. Кроме того, для решения проблемы блогерша порекомендовала внимательно читать инструкцию к стиральной машине. Она обнаружила в руководстве к своему устройству, что его нужно промывать каждые 100 стирок.