В Казахстане разработают законопроект по защите прав атеистов

В Казахстане планируют разработать законопроект по защите прав атеистов. Об этом 7 сентября сообщил глава комитета по делам религий министерства информации Ержан Нукежанов, передает «Sputnik Казахстан».

Чиновник отметил, что Казахстан является светским государством, в котором закон «превыше всего», а власти стремятся «обеспечить права» всех граждан.

«В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих», — сказал Нукежанов.

Глава комитета не уточнил, когда законопроект будет рассмотрен.

По данным 2019 года, 18,8 процента жителей Казахстана не верят в бога. Чуть более 75 процентов считают себя верующими, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в деятельность каких-либо религиозных объединений.