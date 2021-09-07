Финансист назвала россиянам «неубиваемый» инструмент для обеспечения себя

Финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина назвала россиянам способ обеспечить себя. Она рассказала агентству «Прайм», что недвижимость — «неубиваемый» инструмент, который подходит для формирования капитала.

Эксперт отметила, что недвижимость стоит делить по типам на жилую и коммерческую, назвав последнюю более доходной.

«Традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады. Но для того, чтобы стать в этом сегменте полноценным активным инвестором, зачастую требуются более серьезные вложения капитала, времени и труда, чем в сегменте жилья», — рассказала Смагина, добавив, что уже многие годы самым актуальным считается сегмент индустриальной недвижимости. Она привела в пример склады, логопарки и распределительные центры.

По ее словам, частный инвестор может получать доход как от арендных потоков, так и от изменения стоимости зданий в результате сделок купли-продажи или «в связи с их переоценкой». Финансист добавила, что выплаты производятся ежеквартально или могут быть реинвестированы. Кроме того, Смагина заверила, что не видела результатов ниже 11 процентов годовых в рублях. «Хороший показатель — 16-17 процентов годовых», — заключила она.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что главным врагом инвестора является финансовая неграмотность. Финансист объяснил, что пирамиды являются криминальным, заранее убыточным и мошенническим проектом, и назвал их худшим для вложений вариантом.