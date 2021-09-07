Пожаловавшейся Путину россиянке подключили газ

Жительнице города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской Республике, пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину на проблемы с газификацией города, подключили газ. Сделали это в присутствии вице-премьера Александра Новака, передает Telegram-канал РИА Новости.

30 июня во время прямой линии с главой государства россиянка рассказала, что жители микрорайона в северной части города не могут самостоятельно провести газ к домам. По словам женщины, стоимость подключения к газу составляет более 200 тысяч рублей, и для обычных семей это слишком большие деньги.

Позже стало известно, что в 2022 году начнется строительство подводящего газопровода к домам в микрорайоне Усть-Джегуты. Как заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Рашид Темрезов, микрорайон будет расширяться. По его словам, уже идет разработка схемы территориального планирования данного микрорайона, в том числе для строительства социальных объектов.

7 августа Владимир Путин сообщил, что программа социальной газификации будет завершена в России до конца 2022 года. «Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно», — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что власти разработали решение для того, чтобы минимизировать расходы граждан на дальнейшее проведение газовой трубы и на покупку нужного оборудования.