В Раде заявили о недостаточности американской помощи для победы над Россией

Депутат Верховной Рады заявил, что войну с Россией «не выиграть "Джавелинами"»

Депутат Верховной Рады Сергей Рахманин заявил, что помощь США в виде зенитно-ракетных комплексов Javelin недостаточна для победы Украины «в войне с Россией». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рахманина, украинской армии требуется усиление в четырех областях: ПВО, ВВС, ВМФ и РЭБ. «Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами"», — отметил депутат.

Если США решат предоставить Украине свои самолеты, которые заменят советские истребители, то это станет намеком на возможность более углубленного сотрудничества, заключил Рахманин.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Украине от США нужна поддержка в развитии обороноспособности страны, а не просто статус основного союзника вне НАТО.

В Конгрессе США пообещали содействовать увеличению потенциала украинского флота и противовоздушной обороны, а также поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin.