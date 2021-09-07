Таджикским чиновникам запретят писать диссертации без согласия президента

В Таджикистане высшим должностным лицам, депутатам, судьям и ряду чиновников запретят писать научные диссертации без согласия президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщает «Asia-Plus» со ссылкой на соответствующее распоряжение главы государства.

По данным портала, эта ситуация связана с низкой уникальностью кандидатских и докторских работ у госслужащих и обвинениями в адрес первых лиц со стороны экспертного сообщества «Диссернет». Специалисты не раз уличали чиновников в плагиате, фальсификациях и мошенничестве ради получения научной степени.

Согласно новым правилам, согласовывать свои публикации с президентом будут обязаны парламентарии, судьи всех уровней, руководство ЦИК, силовых структур, глава правительства и его заместители, министры, аппарат президента, часть дипломатов и другие. Им потребуется написать на имя Рахмона специальное заявление, приложить справку о названии исследуемой темы и ее обоснование научно-исследовательским учреждением, а также копию диплома об окончании вуза.

Ранее Министерство обороны Таджикистана позволило гражданам легально откупаться от двухлетней службы в армии по призыву за 25,2 тысячи сомони (около 160 тысяч рублей). После уплаты взноса срочники будут обязаны пройти месячные военные сборы и встать на учет в запас. При этом, несмотря на нововведение, на работу в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний будут принимать только граждан, прошедших военную службу в полном объеме.