В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей

В Таджикистане призывники смогут заплатить 160 тысяч рублей и не служить в армии

Министерство обороны Таджикистана позволит своим гражданам легально откупиться от двухлетней службы в армии по призыву за 25,2 тысячи сомони (около 160 тысяч рублей). Об этом пишет портал «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра ведомства Фаридуна Махмадализоды.

Речь идет об изменениях, которые парламент страны внес в закон «О воинской службе и воинских обязанностях» в январе текущего года. Они предусматривают возможность замены срочной службы на «альтернативную» — месячные военные сборы и уплату взноса в бюджет государства. Его сумму министерство утвердило 16 августа.

Как отмечает издание, не все желающие смогут попасть на сборы сразу: государство ежегодно будет устанавливать для срочников соответствующие квоты. «Если вы заплатили за ускоренную службу, но не попали в квоту в осенний призыв в этом году, вас вносят в список квотников на последующие призывы», — пояснил Махмадализода.

При этом, несмотря на нововведение, на работу в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний будут принимать только граждан, прошедших военную службу.

Ранее в Таджикистане объявили о введении налога на видеоблогеров. Власти насчитали в стране 29 интернет-страниц и каналов с аудиторией от 3 до 19 миллионов подписчиков и обязали их владельцев встать на учет в Налоговый комитет. «Когда речь заходит о налогообложении блогеров, не может быть недопонимания», — прокомментировали нововведение в ведомстве.