В Таджикистане напомнили о необходимости соблюдать российские законы

В Минтруда Таджикистана попросили сограждан воздержаться от участия в конфликтах в России

В Министерстве труда, миграции и занятости Таджикистана отчитались о регулярных разъяснительных беседах с согражданами для предотвращения совершения ими преступлений за рубежом или их вербовки в террористические группировки. Об этом пишет «Sputnik Таджикистан».

В ведомстве напомнили согражданам о необходимости соблюдать российские законы и предупредили об ответственности за правонарушения и преступления в стране пребывания.

В частности, трудовых мигрантов попросили воздерживаться от участия в потасовках. «В случае нарушения прав и интересов или неуважения к гражданину необходимо не вступать в групповой конфликт, а обращаться в компетентные органы РФ или Таджикистана», — отметили в Минтруда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за нарушение правопорядка столичные власти депортировали порядка 200 мигрантов из стран СНГ, а еще 17,5 тысячи — запретили въезд в Россию. При этом он подчеркнул, что подобные меры связаны с участившимися в столице массовыми драками.

