Назван порядок действий при «съедании» карты банкоматом

Юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с агентством «Прайм» назвал порядок действий, если банкомат «съел» карту клиента. Он также рассказал о причинах, почему это может произойти.

Эксперт сообщил, что карточка может быть изъята устройством, если трижды был введен неправильный пин-код, произошел технический сбой, карта была заблокирована самим банком или была просрочена, сам «пластик» имеет механическое или электромагнитное повреждение, а также если человек не успел ее вовремя забрать.

Поздняков предупредил, что при извлечении карты нельзя принимать помощь посторонних людей, это может быть мошеннической акцией. Также бывает, что банкомат выдал меньше денег или не выдал их совсем. Для этого следует зафиксировать сбой.

«Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал», — рассказал юрисконсульт. Затем следует обратиться в отделение банка и написать заявление.

Эксперт объяснил, что рассмотрение ситуации занимает от пяти до тридцати календарных дней. Если же банк не желает компенсировать средства, нужно написать жалобу с требованием дополнительно разобраться в ситуации.

Также бывают случаи, когда с карты ошибочно дважды списывается один и тот же платеж. Это происходит из-за технических ошибок в банке, платежной системе или терминале, подобные случаи распространены, а в финансовых организациях отработана схема решения таких проблем, обычно деньги возвращают за неделю, но в отдельных случаях срок может быть продлен до 120 дней, заключил Поздняков.

Ранее в Центробанке сообщили, что за первый квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли порядка трех миллиардов рублей. Количество мошеннических операций по сравнению с четвертым кварталом 2020 года выросло на 40 процентов и превысило 237 тысяч.

