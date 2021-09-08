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Сотни болгар вышли на протест против новых коронавирусных ограничений

В центре Софии сотни болгар протестуют против очередных ограничений из-за COVID-19
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Фото: Vadim Ghirda / AP

В болгарской столице София проходит общенациональная акция протеста представителей сферы развлечений и ресторанного бизнеса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Сотни болгар вышли на митинг перед Народным собранием, администрацией президента страны и министерством здравоохранения. Также они перекрыли движение в центральной части города.

Протестующие требуют снятия ограничений на работу кафе, ресторанов, дискотек и ночных клубов. Участники акции жалуются на то, что власти не дают им работать, и лишают их средств к существованию.

Сообщается, что на акцию собрались граждане со всей Болгарии. Полиция оцепила все правительственные здания.

Ограничения против распространения коронавируса в Болгарии были снова введены 7 сентября и продлятся до конца октября. В стране отмечается новый всплеск заболеваний. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, закрылись клубы, ограничено время работы ресторанов и кафе.

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