Сотни болгар вышли на протест против новых коронавирусных ограничений

В болгарской столице София проходит общенациональная акция протеста представителей сферы развлечений и ресторанного бизнеса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Сотни болгар вышли на митинг перед Народным собранием, администрацией президента страны и министерством здравоохранения. Также они перекрыли движение в центральной части города.

Протестующие требуют снятия ограничений на работу кафе, ресторанов, дискотек и ночных клубов. Участники акции жалуются на то, что власти не дают им работать, и лишают их средств к существованию.

Сообщается, что на акцию собрались граждане со всей Болгарии. Полиция оцепила все правительственные здания.

Ограничения против распространения коронавируса в Болгарии были снова введены 7 сентября и продлятся до конца октября. В стране отмечается новый всплеск заболеваний. В связи с этим запрещены массовые мероприятия, закрылись клубы, ограничено время работы ресторанов и кафе.