Грузии подарят еще 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Грузия получит еще 100 тысяч доз китайской вакцины против коронавируса от компании Sinopharm и сможет возобновить иммунизацию граждан этим препаратом. С таким заявлением выступила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, пишет «Sputnik Грузия».

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Подарок республике поступил от Международного комитета Красного Креста. Как отмечает агентство, эта вакцина пользуется огромной популярностью у жителей страны, так как производится на основе «старого, традиционного китайского метода».

«Это даст нам возможность с понедельника вновь возобновить как регистрацию, так и вакцинацию этим препаратом без регистрации», — сказала Тикарадзе.

Ранее стало известно, что правительство США распорядилось выслать в Тбилиси полмиллиона доз вакцины от коронавируса Pfizer на безвозмездной основе. При этом власти республики заявили, что четвертая волна COVID-19 может стать для граждан и экономики катастрофической. На фоне распространения индийского штамма «дельта» в стране резко выросло число госпитализаций и смертей.

По последним данным, с начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились свыше 570 тысяч человек, жертвами инфекции стали почти восемь тысяч пациентов. При этом обе дозы вакцины получили лишь полмиллиона жителей страны.