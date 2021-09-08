Туристка поехала в отпуск и внезапно родила на заднем сиденье полицейской машины

Туристка поехала в отпуск на испанский курорт и родила дочь на заднем сиденье полицейской машины. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, на острове Менорка. Когда британская туристка отправилась ужинать в местный ресторан с супругом, у нее внезапно отошли воды и начались преждевременные сватки. Тогда на помощь женщине пришли два офицера полиции, которые хотели отвезти отдыхающую в больницу.

Однако они не успели довезти путешественницу до медицинского учреждения, и она родила ребенка в дороге — девочка появилась на свет здоровой. Для получения специализированной помощи младенца доставили по воздуху в больницу на соседний остров Майорка, в то время как британка осталась на Менорке.

Ранее в июне прилетевшая в Майами туристка родила дочь сразу после посадки самолета и назвала ее в честь аэропорта в знак благодарности. Роды благополучно прошли в туалете возле выхода на посадку. В них принимали участие сотрудники управления авиации и пожарные округа Майами-Дейд.