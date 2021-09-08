В России больше половины компаний не восстановились после кризиса

Менее половины российских компаний вернулись к докризисным показателям в преддверии начала бизнес-сезона. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Материалы по теме Прокачались Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть? Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией?

Опрос был проведен в сентябре 2021 года, в нем приняли участие более тысячи работодателей по всей России. Восстановить свой бизнес после кризиса смогли 44 процента опрошенных (в прошлом сентябре так ответили 16 процентов). 27 процентов компаний отметили частичное восстановление бизнеса (против 36 процентов в прошлом году). 18 процентов ответили, что коронавирусные ограничения не повлияли на них (ранее об этом говорили 12 процентов). 11 процентов опрошенных заявили, что до сих пор находятся в кризисе (в прошлом году так ответили 36 процентов).

Три четверти (73 процента) представителей компаний, находящихся в кризисе или частично восстановившихся, считают, что для полного восстановления им потребуется от трех месяцев до полугода. Лишь три процента отводят на выход из кризиса не более трех месяцев.

В начале сентября Центробанк (ЦБ) предсказал наступление финансового кризиса в 2023 году, сравнимого с потрясениями 2008 года. В ЦБ допускают, что власти США ужесточат свою кредитно-денежную политику, что приведет к распродаже инвесторами ценных бумаг и обрушению рынков акций. Также причиной кризиса может стать падение стоимости нефти до 40 долларов за баррель.