Раскрыты обстоятельства смерти первого убитого на войне в Афганистане американца

Офицер ЦРУ Майк Спанн, которого считают первым убитым в ходе войны в Афганистане американцем, скончался в результате двух выстрелов в голову. Обстоятельства его смерти раскрываются в новой книге Тоби Хардена «Первая жертва: нерассказанная история миссии возмездия ЦРУ за 9/11» (First Casualty: The Untold Story of the CIA Mission to Avenge 9/11), пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, 32-летний Спанн погиб в ходе восстания пленных талибов (членов радикального движения «Талибан», запрещенного в России) в крепости Кала-и Джанги на севере Афганистана в ноябре 2001 года. Долгое время обстоятельства его гибели оставались неясными — в частности, выдвигались предположения, что офицер был забит до смерти. По другой версии, он подвергся жестоким пыткам, а затем был убит выстрелами в ноги и шею. Родственники Спанна также опасались, что он мог погибнуть в результате последующего авиаудара ВВС США по форту с восставшими.

Однако в новой книге приводится иная причина смерти офицера. Так, изучивший останки Спанна военный патологоанатом заявил, что тот был убит двумя выстрелами в голову. Судя по характеру повреждений, первый выстрел был сделан в упор, когда к правому виску американца приставили пистолет. Пуля прошла через голову и вышла с левой стороны.

Второй выстрел был произведен с менее близкого расстояния, но все еще довольно близко к голове — об этом свидетельствуют следы пороха на останках Спанна. Предполагается, что пуля вошла в голову в районе правой части лба и вышла сзади.

Согласно отчету о вскрытии, эти ранения вызвали «тяжелую и быстро приведшую к смерти травму мозга». При этом у Спанна не было обнаружено сломанных костей или повреждений на костяшках пальцев, которые могли бы указывать на то, что он оказывал сопротивление. Многочисленные ранения также были замечены на спине мужчины. Однако, по мнению патологоанатома, они были получены Спанном уже после смерти, предположительно, в результате авиаударов по Кала-и Джанги.

Как рассказывается в книге, Спанн погиб в первые минуты восстания. Террористы набросились на него и повалили на землю, когда он проводил допрос одного из пленных. Офицер успел вытащить свой пистолет Glock 17 и сделал один или два выстрела, прежде чем оказался придавлен сразу несколькими талибами, пытавшимися завладеть его оружием. Предполагается, что в итоге Спанн был застрелен из своего же пистолета кем-то из нападавших.

Восстание в крепости Кала-и Джанги, расположенной в окрестностях города Мазар-и-Шариф, началось 25 ноября 2001 года и продолжалось пять дней, до 1 декабря. В итоге оно было подавлено силами Северного альянса с применением танков и гранатометов при массированной поддержке с воздуха авиацией США. Все пленные — от 300 до 600 человек — были убиты.