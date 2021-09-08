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Стало известно о состоянии свергнутого президента Гвинеи

Президент Гвинеи Альфа Конде находится в отеле Noor без телефона
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Альфа Конде
Альфа Конде
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Свергнутый президент Гвинеи Альфа Конде находится в отеле Noor и чувствует себя хорошо. О состоянии Конде сообщает Mosaique Guinee со ссылкой на источники.

По словам источников, его заперли в президентском номере и отобрали телефон. Известно, что в номере Конде есть телевизор и к президенту пускают личного врача.

Национальный комитет по ополчению и развитию (НКСР), созданный захватившими власть в Гвинее военными мятежниками, не комментирует эту информацию.

Ранее командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя с помощью частей спецназа осуществил госпереворот. Военные пленили президента Гвинеи и нескольких высокопоставленных лиц. Мятежники обещали встретиться с министрами и главами ведомств 6 сентября.

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