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В Турции упал самолет

В Турции разбился учебно-тренировочный самолет
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Фото: Osman Orsal / Reuters

На западе Турции упал учебно-тренировочный самолет, пишет со ссылкой на местные источники сообщает Hürriyet.

По данным издания, самолет упал в районе Гекгез провинции Сакарья, примерно в 180 километрах от столицы страны Стамбула. О погибших и пострадавших, а также о том, сколько человек в момент крушения находилось на борту, пока не уточнялось.

Сообщается, что место падения исследуют пожарные и спасательные службы. Отмечается, что пока нет информации и о том, что именно за воздушное судно упало в Сакарье: по официальным данным, все тренировочные самолеты в регионе находятся в ангарах.

4 сентября легкомоторный спортивный самолет разбился в Чехии, недалеко от Праги. Погибло два человека.

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