Российские мусульмане оценили требование к девочкам носить платки в школе

Заставлять девочек носить платки нельзя, как и принуждать людей к религии. Об этом заявил председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Самая золотая середина — это оставить на усмотрение самого человека и семьи, если это касается детей. Заставлять снимать платки или заставлять надевать платки — с точки зрения ислама, это не совсем правильно», — сказал Аширов.

Он добавил, что в Коране есть установка по соблюдению религии, согласно которой, к этому нельзя принуждать, так как внутренне человек будет сопротивляться и станет лицемером.

Председатель ДУМ отметил, что с заместителем директора школы, заставлявшим девочек носить платки, можно было провести беседу вместо увольнения.

Ранее сообщалось, что в одной из школ села Маджалис в Дагестане родители пожаловались, что их дочерей заставляют в обязательном порядке ходить на учебу в платках. По их словам, такое требование появилось только в новом учебном году. Позднее заместителя директора школы, который требовал ношения косынок, уволили.