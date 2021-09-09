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Россияне массово увлеклись литературой в жанре фэнтези и фантастики

«Гарри Поттер» назван самой популярной книгой в поисковых запросах россиян
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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Чаще всего в интернете жители России искали произведения из цикла романов «Гарри Поттер» и книги американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщается в пресс-релизе портала Avito, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты компании пришли к таким выводам, изучив запросы посетителей в разделе «Книги» за первую половину 2021 года.

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«Самыми запрашиваемыми оказались следующие части: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и Тайная комната" и "Гарри Поттер и Орден Феникса"», — рассказали в Avito, добавив, что массовое увлечение серией книг о мальчике-волшебнике выросло на 54 процента.

Вторым по популярности автором стал Стивен Кинг. Интерес к произведениям «короля ужасов» увеличился на 46 процентов. Чаще других поклонники творчества Кинга искали такие книги, как «Оно», «Темная Башня», «Ярость» и «Противостояние».

Первую тройку закрыла серия книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». Количество запросов на данную фэнтези-франшизу выросло на 15 процентов. В пятерку попали научно-фантастический роман Дмитрия Глуховского «Метро 2033» и бестселлер Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».

В десятку читательского спроса также вошла сага британского автора Джона Толкина «Властелин колец», детская серия книг Эрин Хантер «Коты-Воители», литература по мотивам компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. и цикл фэнтезийных романов «Песнь льда и Пламени» писателя Джорджа Мартина, который в свое время была экранизирован как сериал «Игра престолов». Замкнул десятку бестселлер «Магия утра» Хэла Элрода.

Результаты исследования также показали, что пользователи на 93 процентов стали чаще запрашивать книги в этом году, чем в прошлом. В целом по стране спрос на литературу вырос на 46 процентов.

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