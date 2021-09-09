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В Британии мужчина с ножом захватил заложников на заправке

BBC: в Британии мужчина захватил заложников на заправке и ранил нескольких человек
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Фото: Marcin Nowak / Globallookpress.com

В городе Бристоль в Британии вооруженный ножом мужчина захватил заложников на автозаправочной станции. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, злоумышленник ранил нескольких работников магазина на заправке. Впоследствии им удалось скрыться в комнате безопасности. На место происшествия направили вооруженных сотрудников полиции и переговорщика. Местных жителей призвали воздержаться от посещения близлежащего района.

Вскоре полицейские задержали мужчину. На данный момент следствие выясняет его мотивы. Отмечается, что одного из пострадавших доставили в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни.

30 августа сообщалось, что в Бразилии члены криминальной группировки взяли в заложники несколько человек в ходе ограбления банка в городе Арасатуба. Грабители привязали заложников к машинам, на которых они скрывались от полиции. Преступники использовали граждан в качестве живого щита от обстрелов правоохранителей в процессе побега.

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