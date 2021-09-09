ЦБ предложил по-новому принимать законы в России

Банк России предложил делать промежуток между подписанием закона и вступлением его в силу

ЦБ предложил предусмотреть обязательный временной промежуток между подписанием закона и вступлением его в силу, если документ требует принятия подзаконных актов, пишет РБК.

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Банк России использует релизный подход при введении своих нормативных актов. Новые меры вводятся не ранее чем через полгода после публикации нормативных документов. Это позволяет финансовым организациям заранее подготовиться к изменениям.

Такой подход применятся, если законы касаются обязательных требований для бизнеса. ЦБ считает нужным распространить новую методику на все вступающие в силу законы, поскольку там сталкивались с авралами из-за отсутствия нормативной базы. Источник издания отметил, что одним из «авралов» был закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. Страховые компании не могли начать выполнять требования закона, потому что не знали, какие доработки ИТ-системы нужно сделать.

Ранее ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса. Он будет сопоставим по масштабам с кризисом 2008-2009 годов. Ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов, из-за этого 2023 год начнется с массовых продаж активов.

