Никас Сафронов рассказал о написании портретов Рамзана Кадырова

Российский художник Никас Сафронов рассказал о том, как создавал портреты действующего главы Чеченской Республики и его отца. Об этом живописец вспомнил в интервью для Telegram-канала «Радиоточка НСН».

Сафронов отметил, что дважды писал портрет Рамзана Кадырова на заказ. «Портрет на фоне древнего чеченского орнамента и на фоне города. У меня есть два варианта этого портрета. <...> Не буду скрывать, мне не позировали специально, я создавал портрет на основе многих фотографий. Ему хотели сделать сюрприз», — поделился 65-летний художник.

Он также подчеркнул, что неоднократно работал и с руководством республики: «Недавно я сделал портрет его отца, Ахмата Кадырова. Был выбор художника, и он пал на меня. Там был плакат в центре Грозного, но не столь выгодный, меня попросили сделать другой вариант, я это сделал». При этом академик Российской академии художеств заявил, что не будет участвовать в конкурсе на лучший рисунок семьи Кадырова, объявленном руководством Чечни.

Ранее в Чечне объявили конкурс на лучшее изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата-Хаджи и матери Аймани. В соответствующей публикации отдельно отмечалось, что акцию запустили в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики. Призовой фонд состязания составил полмиллиона рублей.