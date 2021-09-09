Зэк получил новый срок за обучение в школе террористов в российской колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Александру Сагданову, который во время отбытия наказания в колонии Калмыкии обучался там в подпольной школе террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый был признан виновным по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»). Он получил 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он полностью признал свою вину.

Суд установил, что Сагданов, отбывавший срок в калмыцкой колонии в 2016 году, добровольно вошел в состав организованного на ее территории запрещенного международного террористического сообщества. Наряду с другими зэками он проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, которые проводили участники террористического сообщества.

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23 марта сообщалось о задержании пяти человек, причастных к делу об организации террористической ячейки в одной из колоний Калмыкии. 10 марта суд приговорил к 3,5 и 8,5 года заключения бывших начальников республиканской ИК-2, которые покрывали школу для начинающих террористов.

Ее выявили в 2019 году. Обучением зеков занимался рецидивист Шахбан Гасанов, создавший в калмыцкой колонии мусульманскую общину и провозгласивший себя ее амиром. Он собирал дань с других заключенных, готовил их к джихаду и сурово карал отступников. Кроме того, в колонии работали нелегальные кол-центры. До 2013 года доход от них контролировался «блатными» заключенными. Определенный процент поступал тюремщикам в качестве взяток.