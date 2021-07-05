Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористической ячейки к 21 году колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в ФСБ, уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона был участником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Он создал законспирированную ячейку для подготовки в Москве массовых расстрелов и взрывов.

Под его руководством участники террористического сообщества приобрели оружие и изготовили самодельные взрывные устройства.

Спецслужбам удалось накрыть ячейку в 2016 году. Ее участников арестовали и приговорили к длительным срокам. Главарю террористов удалось скрыться. Его задержали в октябре 2020 года. Он дал признательные показания.