Власти России потребовали увеличить урожай

Минсельхоз России потребовал от региональных властей увеличить поддержку овощеводов, чтобы те за пять лет показали рост урожая на десять процентов. Такие заявления прозвучали на заседании у замглавы ведомства Джамбулата Хатуова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В настоящее время чиновники обеспокоены прогнозами по ряду регионов о снижении производительности. Такая ситуация не позволит достичь показателей из доктрины продовольственной безопасности, а также поспособствует росту цен.

О предполагаемом значительном падении урожая овощей открытого грунта сообщили в Краснодарском крае, Саратовской и Самарской областях. Урожай картофеля также упадет в Нижегородской и Ярославской областях.

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Хаутов заявил участникам совещания, что прогнозы надо пересмотреть, чтобы в них фигурировал прирост урожайности. Для этого регионам предлагается оказывать производителям финансовую поддержку и отнести овощеводство к приоритетной подотрасли. Это позволит фермерам получать стимулирующую и компенсирующую субсидии вместе с производителями мяса, молока и зерна.

На 2021 год на эти меры в бюджете предусмотрели 34,3 миллиарда рублей, однако, как считает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков, если расходы не увеличить, массовая поддержка даст обратный эффект. По его словам, главная проблема в том, что производители не могут понять потребность рынка в овощах. В один год в стране избыток одних овощей, в другой — других. Поэтому лучше было бы субсидировать только те области, в которых ожидается дефицит.

Собеседник издания указывает, что нынешние меры господдержки зачастую неэффективны. Заложенное в них условие не сокращать площади насаждений исключает возможность севооборота, а значит, приводит к снижению урожайности. Кроме того, госэкспертиза, дающая право на компенсацию, может растягиваться на годы.

Ранее отраслевые союзы значительно сократили прогнозы по урожаю зерна в России. Так, Российский зерновой союз понизил ожидания по пшенице с 82-83 миллионов тонн до 75 миллионов, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — до 78,5 миллиона, а аналитический центр «СовЭкон» — 76,4 миллиона тонн.