Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт объявила о рождении третьего ребенка. Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram-аккаунте.

В подписи к публикации артистка поразмышляла над чудом рождения. «Говорят, что женщины оставляют свои тела в родах. Они отправляются к звездам, чтобы забрать души своих малышей и возвращаются в этот мир вместе. Большая честь была забрать тебя, Эйдан Джеймс. Теперь обнимашки и отдых», — написала 42-летняя звезда фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Лав Хьюитт родила ребенка от своего мужа, актера Брайана Хэллисея. Пара поженилась в 2013 году после романа на съемках телесериала «9-1-1». У звездной четы уже растет семилетняя дочь Отем и шестилетний сын Аттикус. Рассказывая о третьей беременности в мае, Дженнифер Лав Хьюитт отметила, что ребенок не был запланирован, хотя супруги и задумывалась о пополнении в семье.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала матерью. 36-летняя звезда «Мстителей» родила ребенка от стендап-комика Колина Жоста. Как сообщил юморист в своей публикации в соцсети, новорожденного мальчика назвали Космо.