Спортивный чиновник пожертвовал собачий корм в знак извинений за домогательства

Глава Бразильской федерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло пожертвовал тонну собачьего корма Международному обществу защиты животных в знак извинений за харассмент в отношении сотрудниц. Об этом сообщает UOL.

По данным издания, покупка корма стала результатом сделки со следствием после расследования, начатого из-за оскорбления подчиненной. Помощница спортивного чиновника обратилась с жалобой в комитет по этике CBF, обвинив Кабокло в сексуальных домогательствах.

По словам женщины, Кабокло регулярно выпивал на рабочем месте и вел себя неподобающе. Она рассказала, что однажды чиновник назвал ее «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье.

Неадекватное поведение и издевательства главы Бразильской федерации футбола подтвердили и другие сотрудницы. Секретарь в суде предоставила записи разговора с Кабокло, после которых его отстранили от работы на год.

Ранее всемирно известные манекенщицы обвинили создателя парижского агентства Elite Model Жеральда Мари (Gerald Marie) в сексуальных домогательствах. Известно, что как минимум 24 жертвы подали жалобы. Пострадавших поддержала бывшая супруга бизнесмена Линда Евангелиста, а также другие знаменитые модели.

