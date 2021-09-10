Мужчина потерял 21 килограмм, обвинил в этом жену и подал на нее в суд

В индийском городе Хисар, штат Харьяна, суд одобрил заявление на развод потерявшего 21 килограмм в браке мужчины. Он обвинил в резком похудении жестокую и вспыльчивую жену и потребовал развод, сообщает Times of India.

Пара поженилась в 2012 году, в браке родилась дочь. Мужчина, чье имя не называется, утверждал, что его жена была вспыльчивой и расточительной и никогда не пыталась наладить отношения с его родственниками. По его словам, она часто устраивала ссоры по мелочам, из-за чего он чувствовал себя униженным перед семьей, но молчал, надеясь, что в будущем жена одумается. Но ее поведение не изменилось.

Тогда индиец обвинил супругу в жестокости, подал на нее в суд и заявил, что до брака он весил 74 килограмма, но с тех пор его вес снизился до 53 килограммов. Мужчина списывал потерю веса на последствия психологического насилия со стороны жены.

Обвиняемая настаивала на том, что всегда выполняла свои супружеские обязанности и с любовью и уважением обращалась с мужем. «Муж никогда не относился ко мне с любовью и нежностью. Напротив, он всегда был жесток ко мне. И я всегда была любезна с его родственниками», — написала женщина в заявлении. Она добавила, что муж и его родственники преследовали ее и требовали приданое.

В ходе судебного процесса выяснилось, что женщина ушла от мужа в 2016 году и оставила ему дочь, с которой ни разу не пыталась встретиться. Оказалось, что семья мужчины никогда не требовала приданого от индианки и даже оплатила ее обучение после свадьбы.

Женщина подавала апелляцию с просьбой отменить решение о разводе, но суд ее отклонил.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод из-за того, что муж «любит ее слишком сильно». Она заявила судье, что чувствует себя «задушенной его любовью».