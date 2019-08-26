Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Появились новые подробности мегастройки на Волге
Совет из соцсетей помог матери спасти двух детей
Названы прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Абхазии
Футболист оказался у линии штрафной и забил ударом «ножницами»
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Стало известно отношение россиян к цирковым номерам с животными
Анонсирован пик пробок в Москве 
Покрас Лампас передумал красить гигантский крест в Екатеринбурге после угроз
Израиль ударил по сектору Газа
Новости партнеров

Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену

Перейти в «Мою Ленту»

Высокий суд Лондона рассмотрел иск обманутого мужа, который обнаружил, что воспитывал чужого сына. Об этом пишет издание Daily Mail.

Настоящим отцом ребенка оказался бывший любовник жены. Британец узнал об этом, когда мальчику было восемь лет. Он подал в суд и потребовал, чтобы жена вернула ему деньги, которые он потратил на ее сына за эти годы. Кроме того, мужчина хочет, чтобы ему возместили моральный ущерб.

На последнем заседании суд решал, можно ли сообщить мальчику имя его настоящего отца. Мужчина утверждал, что ребенок должен знать правду. Женщина была против.

Судья постановил, что говорить ребенку о настоящем отце нельзя, пока, по его словам, «не придет время». Кроме того, он запретил прессе упоминать имена людей, так или иначе связанных с этой тяжбой.

23 августа сообщалось, что в Сингапуре миллионер подал в суд на бывшую любовницу и потребовал вернуть два миллиона сингапурских долларов. Он утверждает, что дал деньги в долг, а ответчица настаивает на том, что это был подарок.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Husband sues his wife for 'every penny' that he spent on her son after discovering the eight-year-old child is not his
Миллионер потребовал у бывшей любовницы вернуть подаренные богатства
Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца
Обманутый муж отсудил у любовника жены девять миллионов долларов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0224 августа

«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»

Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
07:00Сегодня

Девушка на самокате попала под грузовик и отделалась царапиной

05:00Сегодня

Женщина споткнулась о собаку и лишилась всех пальцев

02:09Сегодня

Отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы

Из жизни00:0522 августа
Йэн Брейди (справа)

«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»

Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
18:4725 августа

Собаки по запаху определили рак у женщин

16:5125 августа

Девушка рассказала о пугающих последствиях приема противозачаточных таблеток

05:4125 августа

Британец снял на видео легендарное мифическое существо

Из жизни00:0519 августа

«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»

История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
13:1225 августа

Производители секс-кукол рассказали о новом странном тренде в индустрии

12:4625 августа

Огромный ядовитый паук под солнцезащитным козырьком напугал пассажира

12:2925 августа

Женщина пожаловалась на воду в ухе и нашла там ядовитого паука

Россия
Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Стало известно отношение россиян к цирковым номерам с животными
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Путину отказались предлагать административную амнистию
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Выявлены главные страхи россиян
Все материалы
Мир
Израиль ударил по сектору Газа
«Там можно найти пришельцев»
 
Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Беженцев захотели выставить из Европы за частые поездки домой
Все материалы
Бывший СССР
Глава офиса Зеленского предпочел французский курорт украинскому празднику
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Стали известны первые результаты выборов президента в Абхазии
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Украинский военный командир погиб в Донбассе
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Все материалы
Экономика
У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Россия назвала последствия новых санкций США
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Цветы в России подорожают на 70 процентов к 1 сентября
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
«Почта России» попросила 85 миллиардов рублей на преобразование инфраструктуры
Все материалы
Силовые структуры
Убийца сбежал из российской колонии
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Россиянин убил 92-летнего ветерана ради денег на наркотики
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Росгвардия уволила отказавшегося помочь пострадавшему из-за шаурмы сотрудника
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия решила закупить пистолеты-электрошокеры почти на 4 миллиона рублей
Все материалы
Наука и техника
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Предсказано будущее экзотических лихорадок в России
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Названы способы снизить вред от смартфонов
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Раскрыт неожиданный способ предотвратить преждевременную смерть
Все материалы
Спорт
Футболист оказался у линии штрафной и забил ударом «ножницами»
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Журналист попал под струю воды в прямом эфире и вызвал шквал насмешек
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Болельщик выпал на гоночную трассу и едва выжил
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Призер чемпионатов мира по футболу завершил карьеру и растолстел
Все материалы
Культура
Покрас Лампас передумал красить гигантский крест в Екатеринбурге после угроз
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Сын Верника объяснился за сморкание в пятитысячную купюру
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Крутой отказался вернуть «Новую волну» в Юрмалу
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Сторонники Трампа обиделись на рэпера A$AP Rocky
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
Известный телеведущий раскрыл «королевский» секрет похудения
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Названы явные признаки скорого увольнения
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Все материалы
Ценности
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Найден простой способ похудеть без диеты
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Созданы духи из человеческого пота
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Все материалы
Путешествия
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
12-летний ребенок утонул в детском лагере
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Больше половины российских туристов отказались тереть памятники на удачу
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Трап врезался в самолет в Шереметьево
Все материалы
Из жизни
Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Девушка на самокате попала под грузовик и отделалась царапиной
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Женщина споткнулась о собаку и лишилась всех пальцев
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Отец спас сына от вцепившейся в его голову пумы
Все материалы
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
Невероятная история «гадкого утенка» автогонок
Рассказываем о Dodge Charger Daytona в честь ее 50-летия
Найдено «кладбище» из тысяч бракованных Mercedes-Benz
«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей
Стали известны цены на «путинский» седан Aurus
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы