Женщина случайно выбросила украшения на миллион рублей

В Малайзии женщина случайно выбросила шкатулку с золотом и нашла с помощью мусорщиков

Жительница Малайзии случайно выбросила на свалку украшения стоимостью 70 тысяч малайзийских ринггитов (1,2 миллиона рублей) и смогла найти их. Видео произошедшего опубликовала в Facebook пользовательница Идда Мелисcа.

На записи видно, как женщина, заручившись помощью нескольких мусорщиков, обыскивает груды мусора при помощи длинных шестов. В конце концов малайзийцам удается найти зеленую шкатулку. Хозяйка украшений улыбается и показывает коллекцию золотых браслетов, которая хранилась в шкатулке. «Я так благодарна, что удалось найти их», — сказала она.

Запись стала вирусной в соцсетях. Она набрала более тысячи лайков, пользователи поделились ею более 1,6 тысячи раз. Авторы комментариев были впечатлены тем, что малайзийке удалось найти драгоценности, несмотря на то, что для этого потребовалось перерыть кучи мусора. «Как можно было случайно выбросить золото?» — задался вопросом один из них. Другие отметили, что женщине следует сводить мусорщиков в ресторан в благодарность за помощь.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на свалку конверт с 25 тысячами долларов. Оказалось, что бабушка хранила деньги в морозильной камере.