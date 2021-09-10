Депутат Госдумы назвал деградацией требование Украины о компенсациях из-за медуз

Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.
Туров отметил, что подобные заявления «от элиты и управленческой части Украины» свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют в стране в этой сфере.
Депутат заявил, что Украина находится в параллельной реальности. По его словам, власти Украины видят «руку Кремля» даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в стране.
С чего началось
9 сентября губернатор Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в проваленном курортном сезоне на юге страны и предложил засудить Москву. В частности, он заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих.
Старух уверен, что всему виной тот факт, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.
Реакция России
Заявление Старуха прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он напомнил украинскому губернатору, что нашествия медуз специалисты связывают с потеплением мирового океана, а не с деятельностью России.
Сенатор посчитал, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых выставляют Москве бессмысленные и безосновательные счета.
Другие предложения
В последнее время украинские власти делают много противоречивых заявлений в адрес Москвы относительно украинской культуры, кухни и многого другого. К примеру, Киев уже несколько лет требует от мирового сообщества признать борщ исконно украинским блюдом и даже запросил внести его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Укрусь
1 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, советник призвал отобрать у России бренд «русских». А позднее он также предложил переименовать украинский язык в «руськую мову», так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.
Однако позднее в Раде заявили, что всерьез переименовывать Украину никто не предлагал, а это была всего лишь попытка «потроллить» Москву. Сам Арестович пояснил, что это была шутка.
Демография
Украинский историк Ростислав Мартинюк и вовсе обвинил русских в низкой численности украинцев. Он заявил, что из-за голодомора 1932-1933 годов на Украине погибли 15,5 миллиона человек. По его словам, именно сто лет назад украинская нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами.