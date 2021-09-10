Депутат Госдумы назвал деградацией требование Украины о компенсациях из-за медуз

Депутат Государственной Думы Артем Туров оценил предложение губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море.

Такие заявления, которые последнее время мы видим и слышим от элиты и управленческой части Украины, свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют на Украине в этой сфере Артем Туров о стремлении Киева засудить Россию

Туров отметил, что подобные заявления «от элиты и управленческой части Украины» свидетельствуют о деградации и системном кризисе, которые существуют в стране в этой сфере.

Материалы по теме «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести? Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?

Депутат заявил, что Украина находится в параллельной реальности. По его словам, власти Украины видят «руку Кремля» даже в природных катаклизмах и во внутренних проблемах, которые есть в стране.

С чего началось

9 сентября губернатор Запорожской области Украины Александр Старух обвинил Россию в проваленном курортном сезоне на юге страны и предложил засудить Москву. В частности, он заявил, что сезон был неудачным из-за нашествия медуз, которые атаковали отдыхающих.

Старух уверен, что всему виной тот факт, что россияне забирают пресную воду для Керченского пролива, а строительство Крымского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что привело к миграции медуз.

Реакция России

Заявление Старуха прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он напомнил украинскому губернатору, что нашествия медуз специалисты связывают с потеплением мирового океана, а не с деятельностью России.

Так, медуз в последние годы стало намного больше у берегов Италии. Почему бы итальянцам не выставить за это счет Киеву, мотивируя это тем, что Украина настолько отравила обстановку в Черном море, что все медузы рванули в Италию? Алексей Пушков о заявлении губернатора Запорожья

Сенатор посчитал, что Старух взял пример с депутатов Верховной Рады, многие из которых выставляют Москве бессмысленные и безосновательные счета.

Другие предложения

В последнее время украинские власти делают много противоречивых заявлений в адрес Москвы относительно украинской культуры, кухни и многого другого. К примеру, Киев уже несколько лет требует от мирового сообщества признать борщ исконно украинским блюдом и даже запросил внести его в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Укрусь

1 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, советник призвал отобрать у России бренд «русских». А позднее он также предложил переименовать украинский язык в «руськую мову», так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.

Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов Алексей Арестович О праве Украины называться Русью

Однако позднее в Раде заявили, что всерьез переименовывать Украину никто не предлагал, а это была всего лишь попытка «потроллить» Москву. Сам Арестович пояснил, что это была шутка.

Демография

Украинский историк Ростислав Мартинюк и вовсе обвинил русских в низкой численности украинцев. Он заявил, что из-за голодомора 1932-1933 годов на Украине погибли 15,5 миллиона человек. По его словам, именно сто лет назад украинская нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами.