Медведь прогулялся под окнами жителей поселка и напугал россиян

Во Владимирской области местные жители заметили медведя, который прогуливался под окнами их домов. На видео, снятое одним из очевидцев, обратил внимание портал «Вести.ру».

Инцидент произошел в поселке Красное Пламя Александровского района. На кадрах видно, как крупный хищник проходит мимо домов, заборов и оставленных жителями автомобилей

Когда был снят ролик, не уточняется.

Как пояснили порталу в администрации населенного пункта, у напугавшего россиян медведя на самом деле есть хозяин, который забрал его после прогулки. О том, грозит ли теперь владельцу животного какая-либо ответственность, не сообщается.