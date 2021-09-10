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Российского школьника не пустили на урок из-за прически

Шестиклассника в Иркутске сравнили с транссексуалом и не пустили на урок из-за прически
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Шестиклассника в Иркутске не пустили на урок из-за прически — косички, как у самурая. Учителя уверяли мальчика, что «мужики так не ходят» и сравнивали его с транссексуалами. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мать школьника.

В свою очередь, директор школы №47, где произошел инцидент, опровергла эту информацию. Она отметила, что от занятий подростка не отстраняли.

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Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева рассказала, что знает о ситуации. При этом, подчеркнула она, решение учителей может быть оправдано, если их действия соответствовали нормам учебного устава школы.

«Администрацией школы было принято решение организовать образовательный процесс для ребенка вне класса, что является спорным моментом, так как все решения, касающиеся детей, должны быть с согласия родителей либо по их заявлению. В данном случае, если имело место нарушение, необходимо было действовать в рамках "Закона об образовании"», — цитирует Афанасьеву радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, если родители школьника хотят изменить установленные требования к внешнему виду учеников, они могут начать коллективное обсуждение этой темы. Известно, что мальчику разрешили на следующий день вернуться в учебное заведение. При этом он был вынужден сменить прическу на ту, что соответствует школьному уставу.

Ранее студентку магистратуры Казанского государственного института культуры не пустили на зачет из-за ярких волос и слишком коротких шорт. По ее словам, весь учебный год на внешность девушки не обращали внимания, но на сессии декан отметила, что ее шорты «напоминают трусы». Российская студентка рассказала, что недавно ее предупредили о том, что перестанут пускать в здание института.

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