Участница съемок «Беременна в 16» раскрыла закулисье программы

Врач снялась в «Беременна в 16» и заявила, что авторы заставляли действовать по сценарию

Гинеколог из Екатеринбурга, которая приняла участие в одной из серий реалити-шоу «Беременна в 16», рассказала о процессе съемки программы. Медик раскрыла закулисье передачи в разговоре с изданием E1.

По словам врача, о приезде съемочной группы она узнала всего за два дня до начала съемок. Процессом командовал режиссер, который приказал сделать перестановки в медицинском кабинете. Затем приехала юная героиня программы, ее заставили действовать по сценарию: пройтись по коридору, зайти в дверь и лечь на кушетку. Медик также заявила, что авторы программы прописали все диалоги между врачом и беременной героиней передачи.

«Меня просили комментировать все, что я вижу, пока снимали с разных ракурсов. Мама заранее знала пол ребенка, ей заранее проводили скрининг. То, что показали, как будто она удивилась и только на УЗИ узнала пол ребенка, конечно, это неправда. Фраза мамы "Я хотела девочку" тоже была частью сценария», — вспомнила сотрудница больницы.

По словам врача, ребенок отставал в росте, однако ее попросили сказать на камеру, что с малышом «все хорошо». Затем медик должна была озвучить, какой у него пол, и заявить, что он «немного отстает в развитии».

«Я там позорилась на камеру, а в итоге даже название нашей больницы не показали. Я в подобных шоу больше не хотела бы, конечно, сниматься. Все это выглядит глупо. Я хотела, чтобы поскорее все закончилось», — заключила гинеколог.

«Беременна в 16» — реалити-шоу телеканала «Ю». Проект позиционируется как «уникальные истории девочек-подростков из разных уголков страны». В каждом выпуске передачи рассказывается о беременности одной девушки.