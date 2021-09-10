Раскрыта причина «протекающего потолка» в самолетах

Эксперты раскрыли причину «протекающего потолка» в самолетах — на большой высоте из-за низких температур в куполе фюзеляжа образуется иней, который затем тает. Об этом сообщает The Sun.

«Между потолком кабины и верхней частью фюзеляжа есть пространство, называемое «куполом». Когда теплый воздух из кабины и холодный с улицы попадает в этот купол, а фюзеляж охлаждается до 54 градусов, образуется иней, который потом постепенно превращается в частицы конденсата», — рассказали специалисты и добавили, что образовавшаяся влага попадает в изоляционные панели кабины и начинает капать с потолка и багажных полок самолета.

Эксперты отметили, что данное явление не грозит катастрофическими последствиями, однако может способствовать образованию грибка и плесени на борту.

Ранее в сентябре российские путешественники рассказали о главных страхах во время полета на самолете. Так, большинство туристов (52 процента) боятся сильной турбулентности. Помимо страха болтанки в полете, три процента опрошенных заявили, что чувствуют себя некомфортно в замкнутом пространстве, еще три процента не любят постороннего шума в салоне.