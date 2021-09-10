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Сенатор оценил утверждения о незаконном присоединении Дальнего Востока к России

Сенатор Джабаров ответил на слова о незаконном присоединении к России Дальнего Востока
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Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Прозвучавшие в немецких СМИ утверждения о незаконном присоединении Дальнего Востока к России представляют собой попытку спровоцировать конфликт между Москвой и Пекином. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, сообщает «Газета.Ru» в пятницу, 10 сентября.

«Правильно говорил наш президент, наши размеры никому не дают покоя. Все пытаются какой-то кусочек от нас откусить. Тем более, они знают, что у нас сейчас на редкость хорошие отношения с Китаем», — сказал он.

При этом, политик подчеркнул, что подобные провокации при малейшей попытке их развития будут пресечены Москвой. По его словам, у России «хватит сил ответить на любую попытку оторвать какие-то наши территории».

Ранее журналист из Германии Петер Диттмар в своей статье для Die Welt заявил, что Россия в XIX веке незаконно присоединила к себе принадлежавшие Китаю земли на Дальнем Востоке. Автор публикации изложил историю того, как некоторые части нынешнего Дальнего Востока перешли под контроль Российской империи, упомянув при этом якобы имевшие место жестокости по отношению к местному населению. При этом он умолчал о политике западных колонизаторов в самом Китае.

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