В Госдуме оценили процесс интеграции России и Белоруссии

Процесс интеграции России и Белоруссии является естественным и абсолютно закономерным. Таковым его назвал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, за годы существования Союзного государства власти обеих стран уже успели подготовить прочную основу для выстраивания единой промышленной и макроэкономической политики. Таким образом, подписание 28 союзных программ, которое должно произойти до конца 2021 года по согласованию президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, станет лишь окончательной точкой в данном процессе, подчеркнул политик.

Толстой отметил, что на сегодняшний день между Россией и Белоруссией практически не осталось границ — как фактических, так и в сфере экономики или культуры. «Русские и белорусы как были на протяжении многих десятилетий, так и остаются одним народом. Поэтому приведение качества жизни наших граждан к единому знаменателю и обеспечение единых как экономических, так и социальных прав, разрушение искусственно созданных преград между двумя народами самым позитивным образом скажется на качестве жизни людей», — заверил он.

Политик также добавил, что неотъемлемой частью интеграционного процесса между двумя государствами является и проведение совместных военных учений. Толстой осудил излишне бурную реакцию ряда соседних стран на военные маневры «Запад-2021», которые проходят с 10 по 16 сентября. В частности, он обвинил в паникерстве власти Польши.

«В Варшаве всегда сидели паникеры, бьющие тревогу при любом чихе; параноидальный страх перед Россией уже стал частью их национального менталитета. Они содрогаются при мысли, что им придется увидеть на своей границе российские танки. Не придется. Учения — это учения», — пояснил Толстой.

9 сентября Путин и Лукашенко провели в Москве переговоры, по итогам которых сообщили о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Отмечалось, что данные программы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.