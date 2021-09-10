Неизвестные избили россиянина на улице и отрезали ему уши

В Липецке неизвестные напали на мужчину и ампутировали ему уши

Жителя Липецка, которому неизвестные ампутировали уши, доставили в больницу. Об этом сообщает «Вести Липецк».

Утром 44-летний мужчина с отрезанными ушами пришел домой. Родственники вызвали скорую помощь. В областной клинической больнице изданию сообщили, что одно ухо у пострадавшего было отрезано не полностью, и его удалось спасти.

Предположительно, неизвестные на улице избили мужчину, нанесли ему черепно-мозговую травму и ампутировали уши.

В настоящее время по факту инцидента полиция проводит проверку. Опросить пострадавшего пока не удается — ему оказывают необходимую медицинскую помощь.