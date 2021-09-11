Дептранс: в ДТП на Покровской улице в Москве столкнулись восемь автомобилей

В Москве в районе дома 20 на Покровской улице столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Департамента транспорта и развития.

По информации Дептранса, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) одна полоса движения в сторону пересечения с Рождественской улицей была перекрыта. Остальные две полосы свободны для движения.

На данный момент на месте аварии работают оперативные службы Москвы. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

13 июля сообщалось, что в Воронежской области восемь автомобилей столкнулись на трассе М4 «Дон». По информации ГУ МВД по региону, в результате происшествия погибла 12-летняя девочка. «Еще три пассажира данного автомобиля, 4-летний ребенок, мужчина и женщина, получили телесные повреждения», — сказали в управлении.