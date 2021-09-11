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В Великобритании поймали шпиона «Талибана»

Британская полиция арестовала в Манчестере шпиона талибов среди эвакуированных беженцев
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Фото: Marcin Nowak / Globallookpress.com

Британская полиция задержала эвакуированного из Афганистана мужчину и заявила, что поймала шпиона талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), пишет Daily Mail.

Афганец служил в спецназе в Кабуле вместе с британскими солдатами. После захвата власти талибами, 33-летнего мужчину 21 августа вместе с семьей вывезли в Великобританию. Вскоре полиция вывела его из отеля Park Inn в Манчестере, где он пережидал карантин вместе с родными. Афганец арестован, подозревается в терроризме и содержится в лондонской тюрьме «Белмарш» (Belmarsh).

По данным издания, афганец, офицер разведки, служивший в элитном подразделении против боевиков, был связан с террористами и шпионил в пользу «Талибана». Полиция изъяла у мужчины компьютер, мобильные телефоны, SIM-карты, деньги и паспорт. Идет расследование.

Ранее власти США выявили среди эвакуированных из Афганистана граждан 44 человека, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. были проверены десятки тысяч афганцев, которых планировали ввезти в Америку.

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