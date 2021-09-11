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Два человека стали жертвами торнадо в Италии

BBC News: в Италии два человека погибли и десять пострадали в результате торнадо
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Фото: AP

На остров Пантеллерия у берегов Италии обрушился сильнейший торнадо. Об этом сообщает BBC News.

По информации чрезвычайных служб, жертвами стихии стали два человека. Как минимум десять жителей пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии. Раненых планируют доставить на вертолете в больницу Палермо, когда погодные условия улучшатся.

По словам одного из спасателей, обстановка на острове напоминала апокалипсис. Отмечается, что торнадо сорвал крыши с десятков домов, перевернул автомобили и разрушил прибрежную дорогу.

BBC News пишет, что каждый год в европейском регионе регистрируют несколько сотен торнадо. Так, 25 июня сообщалось, что мощный торнадо обрушился на юго-восток Чехии и снес четыре крупных села. Сильнее всего пострадали села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице. По данным чрезвычайных служб, экстремальные погодные условия унесли жизни нескольких человек. Как минимум 300 жителей пострадали.

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