Захарова заявила о поддержке «Умного голосования» Вашингтоном

Захарова заявила, что разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

Проект ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией) «Умное голосование» поддерживается Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, разработчики проекта связаны с Пентагоном. «Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения "Умное голосование" в основном идут из США», — сообщила Захарова.

Представитель МИД Также отметила, что США является самой крупной территорией, откуда предпринимаются попытки обойти блокировку приложения.

Ранее юрист Илья Ремесло предупредил пользователей «Умного голосования» об утечке персональных данных. По его словам, разделе privacy policy («Политика конфиденциальности») технологии указано, что личная информация юзеров — домашний адрес, электронная почта, а также файлы cookie — передается третьей стороне.

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.