Названы должности с зарплатой более миллиона рублей

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал РИА Новости должности, на которых в стране можно получать ежемесячную зарплату выше миллиона рублей. По его словам, такой доход встречается у топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов.

По данным Росстата, в России 17 104 человека имеют заработную плату более миллиона рублей. Среди них у 9167 человек зарплата от одного до полутора миллиона рублей, 5326 человек — от полутора до трех миллионов рублей и 2609 — более трех миллионов.

«Один миллион рублей — это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть», — отметил Титов.

Среди отраслей, где встречаются подобные зарплаты, по данным Росстата — обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.

«Вот где пристально надо проверять зарплаты - это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках», — заявил омбудсмен.

Он отметил, что топ-менеджеры в любом случае должны зарабатывать хорошо, однако в то же время нужно обращать внимание на то, каким образом политика монополии отражается на остальной экономике.

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