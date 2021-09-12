Российский военный использовал буксир флота для рыбалки

В России завели уголовное дело против начальника вспомогательной службы Тихоокеанского флота. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры.

Установлено, что военный использовал буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам, для рыбалки и увеселительных прогулок. Против него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

«Установлено, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года он незаконно использовал в личных целях морской буксир, предназначенный для постановки военных кораблей к причалам. Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку», — говорится в сообщении. Также в военной прокуратуре указали, что за это время для заправки буксира за это время было израсходовано дизельное топливо на миллион рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, также решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба.