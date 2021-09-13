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В Польше врачи поставили палатки перед зданием правительства

В Польше протестующие против низких зарплат врачи поставили палатки у здания кабмина
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В Польше врачи поставили палатки перед зданием правительства в знак протеста против низких зарплат. Об этом сообщает местное издание Money.pl. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

По информации издания, в акции приняли участия фельдшеры, медсестры, медспасатели и другие медицинские работники. На кадры попали более десятка палаток, а также плакаты и стенды протестующих. Money.pl пишет, что сотрудники полиции не препятствуют гражданам и не вмешиваются в акции.

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Демонстранты потребовали увеличения расходов на систему здравоохранения до восьми процентов ВВП страны. Кроме того, протестующие призвали кабмин повысить им зарплату. Участники акции также указали на нехватку медперсонала в условиях пандемии коронавируса и заявили о необходимости найма дополнительных сотрудников. Отмечается, что медики настаивали на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

11 сентября стало известно, что бывший министр здравоохранения Франции Агнес Бузин попала под следствие из-за пандемии COVID-19. Прокурор Республиканского суда заявил, что экс-глава Минздрава находится под следствием за создание угрозы для жизни граждан.

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