В МХТ имени Чехова рассказали о состоянии госпитализированного актера Любшина

Причиной госпитализации народного артиста России Станислава Любшина стал несчастный случай на сцене во время спектакля «Чайка» в субботу, 11 сентября. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Представители культурного учреждения подчеркнули, что актер театра и кино получил «нетяжелую травму» и в данный момент находится в некритическом состоянии здоровья. «Он действительно находится в больнице. Но мы перестраховались, чтобы он там побыл подольше, примерно неделю», — рассказали в МХТ имени Чехова, добавив, что Любшин поскользнулся на сцене, это и стало причиной падения.

Ранее в отдельных СМИ утверждали, что 88-летнего артиста доставили в больницу с «серьезной травмой головы». Отмечается, что по сюжету спектакля «Чайка» герой Любшина — Петр Сорин — действительно должен падать.

О госпитализации звезды фильма «Щит и меч» Станислава Любшина стало известно в понедельник, 13 сентября. Пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №67.

