Марсианский «бетон» предложили делать на крови космонавтов

Исследователи из Великобритании разработали для строительства в космосе похожий на бетон композит, в производстве которого используются моча и белки из крови космонавтов. Статья ученых опубликована в журнале Materials Today Bio.

Доставка ресурсов для будущих пилотируемых экспедиций на объекты Солнечной системы чрезвычайно дорогостояща — так, подсчитано, что транспортировка на Марс одного кирпича будет стоить 2 миллиона долларов. Поэтому ученым предлагается решить задачу разработки новых технологий для использования ресурсов in situ — на месте.

Исследователи из Манчестерского университета показали, что в качестве вяжущего вещества для композита из реголита — остаточного грунта на поверхности планеты или спутника — можно использовать содержащийся в крови космонавтов человеческий сывороточный альбумин. Этот белок денатурирует, в результате чего формируются так называемые β-складчатые слои, удерживающие материал — аналогичный процесс используется в паучьей паутине.

Предел прочности на сжатие материала, получившего название AstroCrete, составил 25 мегапаскалей — что сравнимо с таким же показателем у бетона. Включение в состав материала мочевины, которую предполагается добывать из мочи, пота и слез космонавтов, позволит увеличить этот предел на 300 процентов, почти до 40 мегапаскалей.

По расчетам исследователей, каждый космонавт сможет производить 2,5 килограмма композита в месяц, а экспедиция из шести человек за два года пребывания на Марсе сможет произвести 500 килограммов.